Дом по реновации с использованием BIM введут в эксплуатацию в Москве в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Судостроительная улица, 15 Карта всех событий

В столичном районе Нагатинский Затон по программе реновации жилья реализуют пилотный проект строительства дома с использованием технологий информационного моделирования ТИМ (BIM)-технологий в I квартале 2023 года. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новостройка на 110 квартир будет располагаться по адресу улица Судостроительная, дом 15.

— Разработка проектных решений по объекту выполнялась сразу в информационной модели ТИМ (или BIM)-модели, с последующим автоматизированным выпуском по модели необходимых чертежей и спецификаций, — уточнил Сергей Левкин.

Отмечается, что в рамках работы над проектом развернута совместная деятельность в единой среде общих данных проектировщиков, которые осуществляют создание информационной модели по различным разделам со взаимной координацией работ, с представителями заказчика — им выступает Московский фонд реновации жилой застройки.

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