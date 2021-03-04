«Можно только мечтать»: Лиана Шульгина рассказала о своих взаимоотношениях с Валерией
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина записала сторис в Instagram, в которых открыто рассказала о своем отношении к звездной свекрови. Такой вопрос девушке задали анонимно ее подписчики.
— О такой свекрови можно было только мечтать! Люблю! — поделилась Шульгина.
Такую подпись девушка оставила под опубликованной фотографией, на которой счастливая Валерия держит внучку Селин на руках.
Напомним, свадьба Лианы и Арсения Шульгиных состоялась летом 2020 года, родителями они стали в ночь с 31 декабря на 1 января и назвали свою дочь Селин. Стоит отметить, что 52-летняя Валерия впервые стала бабушкой.
Ранее Лиана Шульгина сообщила, что всю жизнь мечтала стать молодой мамой и создать семью. Для молодой семьи рождение ребенка стало большим подарком.
Читайте также: «Ощущение, что я родила»: Валерия поделилась эмоциями от рождения внучки