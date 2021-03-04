Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Можно только мечтать»: Лиана Шульгина рассказала о своих взаимоотношениях с Валерией
Фото: instagram/lianashulginaa

«Можно только мечтать»: Лиана Шульгина рассказала о своих взаимоотношениях с Валерией

Елизавета Борисова

Звезды

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина записала сторис в Instagram, в которых открыто рассказала о своем отношении к звездной свекрови. Такой вопрос девушке задали анонимно ее подписчики.

— О такой свекрови можно было только мечтать! Люблю! — поделилась Шульгина.

Такую подпись девушка оставила под опубликованной фотографией, на которой счастливая Валерия держит внучку Селин на руках.

Напомним, свадьба Лианы и Арсения Шульгиных состоялась летом 2020 года, родителями они стали в ночь с 31 декабря на 1 января и назвали свою дочь Селин. Стоит отметить, что 52-летняя Валерия впервые стала бабушкой.

Ранее Лиана Шульгина сообщила, что всю жизнь мечтала стать молодой мамой и создать семью. Для молодой семьи рождение ребенка стало большим подарком.

Читайте также: «Ощущение, что я родила»: Валерия поделилась эмоциями от рождения внучки

певица ВалерияотношенияАрсений Шульгин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Все мнения
О проекте