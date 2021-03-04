Волочкова встретилась с Цискаридзе и вспомнила о тяжелом прошлом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и балерина Анастасия Волочкова сняли совместный ролик, в котором артистка призналась в любви к Цискаридзе и вспомнила о своем тяжелом прошлом.

— Этот великий человек, мой замечательный друг Коля Цискаридзе сделал невероятные вещи для училища. Коля, я хочу сказать, что очень тебя люблю, восхищаюсь твоей поддержкой человеческой в самые сложные времена моей жизни. Иметь в жизни такого друга как ты — очень большое счастье в жизни — отметила Волочкова.

Цискаридзе поблагодарил балерину и провел экскурсию по академии, где училась Волочкова и ее великие педагоги. Ректор рассказал, что в домовом храме Святой Живоначальной Троицы при академии есть традиция поминать ушедших и молиться о здравии всех учеников.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее Цискаридзе в интервью неоднократно говорил, что был единственным, кто не критиковал Волочкову во время работы в Большом театре и не участвовал в травле, которая, по его мнению, была заказана недоброжелателями танцовщицы.

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