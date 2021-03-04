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Мошенник украл с банковского счета пожилого москвича 600 тысяч рублей
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Мошенник украл с банковского счета пожилого москвича 600 тысяч рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия

В столичную полицию обратился пенсионер, у которого украли с банковского счета 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

1 марта пожилому москвичу позвонил неизвестный, который представился финансовым аналитиком и предложил ему открыть кошелек для хранения денежных средств. Пенсионер согласился на предложение, предоставив злоумышленнику доступ к банковскому счету. Звонивший воспользовался доверием москвича и похитил с его банковского счета 600 тысяч рублей.

Поняв, что произошло, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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