Мошенник украл с банковского счета пожилого москвича 600 тысяч рублей

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В столичную полицию обратился пенсионер, у которого украли с банковского счета 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

1 марта пожилому москвичу позвонил неизвестный, который представился финансовым аналитиком и предложил ему открыть кошелек для хранения денежных средств. Пенсионер согласился на предложение, предоставив злоумышленнику доступ к банковскому счету. Звонивший воспользовался доверием москвича и похитил с его банковского счета 600 тысяч рублей.

Поняв, что произошло, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Читайте также: Металлический ангар загорелся на юге Московской области