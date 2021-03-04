Пять социальных объектов по реновации построят в столичном районе Тимирязевский

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Пять социальных объектов по программе реновации планируется построить в столичном районе Тимирязевский. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, здания появятся в кварталах 93 и 95. Площадь проектируемой территории составляет 32 гектара.

— В ее границах намечено строительство детского сада на 150 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, объекта здравоохранения площадью более 13 тысяч квадратных метров и зданий дополнительного образования и художественной школы, — уточнил руководитель ведомства.

Он рассказал, что в квартале 95 построят детский сад, который будет находиться около Дмитровского шоссе, а в квартале 93 — ФОК, объекты здравоохранения и образования. Помимо этого, появится новый участок Локомотивного проезда вдоль путей Савеловского направления железной дороги, а также будет реконструирована улица Линии Октябрьской Железной Дороги.

Напомним, в столичном районе Тимирязевский по программе реновации подлежат переселению 44 жилых дома площадью свыше 140 тысяч квадратных метров, в том числе, один дом подлежит реконструкции после расселения.

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