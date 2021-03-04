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«Дискомфорт присутствует»: участница «Уральских пельменей» рассказала о состоянии после операции
Фото: Из личного архива Иланы Исакжановой

«Дискомфорт присутствует»: участница «Уральских пельменей» рассказала о состоянии после операции

Анастасия Чанцева

Звезды

Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева рассказала, что проходит реабилитацию после того, как сломала ногу.

— На 12-й день снимут швы, а восстановление займет около месяца. Нога заживает, конечно, дискомфорт присутствует, так как долгое время невозможно будет носить обычную обувь и свободно передвигаться, — поделилась Юрьева.

Напомним, звезда шоу «Уральские пельмени» получила травму, когда отдыхала на горнолыжном курорте в Сочи. На спуске в нее врезался мужчина. После того как врачи диагностировали перелом, Юрьевой провели операцию в Москве, сообщает «СтарХит».

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