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Мужчину с ножевым ранением груди госпитализировали в больницу в Москве
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Мужчину с ножевым ранением груди госпитализировали в больницу в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Шенкурский проезд, 12Б Карта всех событий

На севере Москвы мужчину с колото-резаным ранением груди госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 марта возле дом 12Б на Шенкурском проезде. С торца дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили гражданина 1964 года рождения с колото-резаным ранением груди. Врачи госпитализировали раненого в больницу.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

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