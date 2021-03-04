Часы дорогого бренда украли у безработного мужчины из иномарки в центре Москвы

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Россия, Москва, Селезнёвская улица, 28с1 Карта всех событий

Из иномарки безработного мужчины похитили часы дорогого бренда в Тверском районе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По словам мужчины, он оставил часы в автомобиле по адресу Селезневская улица, дом 28. Вернувшись, мужчина не смог найти оставленный ранее в машине аксессуар.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего и устанавливает материальный ущерб.

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