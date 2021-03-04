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Вино стоимостью более 250 тысяч рублей украли из столичного магазина
Фото: pixabay.com

Вино стоимостью более 250 тысяч рублей украли из столичного магазина

Анастасия Волоснова

Происшествия

Вино за 255 333 рубля украли из магазина в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В полицию по району Хамовники обратилась сотрудница столичного магазина во вторник, 2 марта. Она сообщила, что неизвестный мужчина украл из торгового зала бутылку вина стоимостью более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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