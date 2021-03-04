Черную икру на 155 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

ул. Малая Бронная, д.21/13, стр.2 Карта всех событий

Из магазина в центре Москвы украли черную икру на более чем 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в конце февраля в магазине по адресу улица Малая Бронная, дом 21/13, строение 2. Неизвестный украл из торгового зала черную икру в банках разного объема и скрылся с места преступления. Материальный ущерб оценивается на сумму 155 893 рубля без учета НДС.

Заявление в полицию поступило от администратора магазина. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.

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