Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Черную икру на 155 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Черную икру на 155 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
ул. Малая Бронная, д.21/13, стр.2Карта всех событий

Из магазина в центре Москвы украли черную икру на более чем 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в конце февраля в магазине по адресу улица Малая Бронная, дом 21/13, строение 2. Неизвестный украл из торгового зала черную икру в банках разного объема и скрылся с места преступления. Материальный ущерб оценивается на сумму 155 893 рубля без учета НДС.

Заявление в полицию поступило от администратора магазина. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.

Читайте также: Мошенник украл с банковского счета пожилого москвича 600 тысяч рублей

магазиникракража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Все мнения
О проекте