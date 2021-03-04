Экс-начальника управления жилищной политики Воскресенска признали виновным в получении взятки

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Бывшего начальника управления жилищной политики городского округа Воскресенск признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом «ВМ» рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, чиновник получил взятку в размере 360 тысяч рублей. Врадий уточнила, что бывший начальник управления получил деньги за подготовку технических заданий для аукциона по недостоверным данным. Чиновник воспользовался своим должностным положением и начал подготовку документов так, чтобы они соответствовали требованиям для торгов, на которых должна была произойти закупка помещений для детей-сирот.

После получения взятки чиновника задержали. Следствие провело обыски и опросило свидетелей, после чего чиновника приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

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