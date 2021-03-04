Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что представить это мероприятие без главы государства невозможно.

Международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня 2021 года.

— Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия — в пленарной сессии. В других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна, — цитируют ПесковаРИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что в Кремле будут надеяться на лучшее, но в то же время не будут сейчас исключать никакого формата.

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