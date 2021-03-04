«Устроил скандал»: Стоянов объяснил, почему Олейникову нужно было сбрить усы

Фото: Youtube / Ещенепознер

Актер Юрий Стоянов заявил, что во время работы над программой «Городок» он несколько раз просил коллегу Илью Олейникова сбрить усы. Причиной стало замечание актера Олега Басилашвили, что Стоянов повторяется в образе женщины.

— Мы вроде на гребне успеха, популярности, и вдруг его звонок. Он говорит, что я с девочками перебираю и форма становится важнее, а сила моя в другом. Я не спал неделю. Устроил скандал Илюше Олейникову. Я говорю, что не буду больше играть баб, а их я играю, потому что ты с усами, сбривай их или я закрываю лавочку, — пояснил актер.

Когда Стоянов увидел своего коллегу по сцене без усов, «это было страшное зрелище».

— Я понял, что если хотя бы три таких женщины у нас в «Городке» появятся, мы потеряем аудиторию, — с улыбкой рассказал Стоянов.

Видео опубликовано на YouTube.

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