«Устроил скандал»: Стоянов объяснил, почему Олейникову нужно было сбрить усы
Актер Юрий Стоянов заявил, что во время работы над программой «Городок» он несколько раз просил коллегу Илью Олейникова сбрить усы. Причиной стало замечание актера Олега Басилашвили, что Стоянов повторяется в образе женщины.
— Мы вроде на гребне успеха, популярности, и вдруг его звонок. Он говорит, что я с девочками перебираю и форма становится важнее, а сила моя в другом. Я не спал неделю. Устроил скандал Илюше Олейникову. Я говорю, что не буду больше играть баб, а их я играю, потому что ты с усами, сбривай их или я закрываю лавочку, — пояснил актер.
Когда Стоянов увидел своего коллегу по сцене без усов, «это было страшное зрелище».
— Я понял, что если хотя бы три таких женщины у нас в «Городке» появятся, мы потеряем аудиторию, — с улыбкой рассказал Стоянов.
Видео опубликовано на YouTube.
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