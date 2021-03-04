Мужчина угнал автомобиль за полтора миллиона рублей на севере Москвы

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Полиция задержала мужчину, который украл автомобиль работника доставки на севере Москвы. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Владелец машины работает в фирме по доставке товаров. Уточняется, что он забыл ключи в замке зажигания, когда доставлял заказ на Шоссейную улицу. Злоумышленник заметил отсутствие хозяина автомобиля и решил воспользоваться ситуацией. Мужчина сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Сумму ущерба оценили в 1,4 миллиона рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По словам Петровой, полиция отследила путь похищенной машины и задержала подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время он находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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