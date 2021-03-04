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Мужчина угнал автомобиль за полтора миллиона рублей на севере Москвы
Фото: tambov.gov.ru

Мужчина угнал автомобиль за полтора миллиона рублей на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
улица ШоссейнаяКарта всех событий

Полиция задержала мужчину, который украл автомобиль работника доставки на севере Москвы. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Владелец машины работает в фирме по доставке товаров. Уточняется, что он забыл ключи в замке зажигания, когда доставлял заказ на Шоссейную улицу. Злоумышленник заметил отсутствие хозяина автомобиля и решил воспользоваться ситуацией. Мужчина сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Сумму ущерба оценили в 1,4 миллиона рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По словам Петровой, полиция отследила путь похищенной машины и задержала подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время он находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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