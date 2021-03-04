«Придает особый шарм и объем груди»: Васильев рассказал, как правильно носить ремень

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Историк моды Александр Васильев во время эфира передачи «Модный приговор» на Первом канале рассказал, как правильно носить ремень, чтобы он скрывал недостатки и подчеркивал грудь.

— Накладной широкий пояс в виде декоративного корсета придает особый шарм. Черное пятно посередине фигуры, безусловно, стройнит. И это дает объем груди. Как только мы видим черное пятно посередине, нам кажется: все, что находится выше, имеет гигантский размер, — рассказал Васильев.

На примере ремня-корсета Васильев показал, как в одном месте он визуально сужает фигуру, а в другом, напротив, дает дополнительный объем. Зная эти тонкости, женщины могут самостоятельно корректировать свой образ.

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