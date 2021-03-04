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«Придает особый шарм и объем груди»: Васильев рассказал, как правильно носить ремень
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

«Придает особый шарм и объем груди»: Васильев рассказал, как правильно носить ремень

Анастасия Чанцева

Звезды

Историк моды Александр Васильев во время эфира передачи «Модный приговор» на Первом канале рассказал, как правильно носить ремень, чтобы он скрывал недостатки и подчеркивал грудь.

— Накладной широкий пояс в виде декоративного корсета придает особый шарм. Черное пятно посередине фигуры, безусловно, стройнит. И это дает объем груди. Как только мы видим черное пятно посередине, нам кажется: все, что находится выше, имеет гигантский размер, — рассказал Васильев.

На примере ремня-корсета Васильев показал, как в одном месте он визуально сужает фигуру, а в другом, напротив, дает дополнительный объем. Зная эти тонкости, женщины могут самостоятельно корректировать свой образ.

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модаАлександр Васильевплатье
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