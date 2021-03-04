Задержан мужчина, подозреваемый в серии краж в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который похитил мобильный телефон из магазина на востоке Москвы. Об этом рассказала пресс-служба УВД по ЮВАО.

Сотрудник салона сотовой связи сообщил, что из магазина на Рязанском проспекте неизвестный мужчина похитил мобильный телефон. По словам заявителя, злоумышленник попросил показать телефон. Когда продавец начал оформлять покупку, покупатель схватил гаджет со стола и скрылся.

Полиция задержала подозреваемого на Вешняковской улице. Им оказался 25-летний ранее судимый мужчина. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили причастность подозреваемого и к другим преступлениям. Оказалось, мужчина одолжил у своих знакомых телефоны и продал их, распорядившись вырученными деньгами на свое усмотрение. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и грабежа.

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