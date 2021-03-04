Пассажиры назвали Пулково лучшим аэропортом Европы в 2020 году

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Исследование уровня удовлетворенности пассажиров качеством обслуживания в аэропортах Европы в 2020 году провела организация Airports Council International. Выяснилось, что в категории 15–25 миллионов пассажиров в год лучшей была признана воздушная гавань Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу организации «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Работу сотрудников аэропорта оценивали по 34 критериям. В их числе были качество обслуживания на регистрации, общая атмосфера на территории воздушной гавани и чистота помещений.

— Несмотря на отказ многих других аэропортов от участия в рейтинге из-за пандемии, мы продолжили борьбу за качество и трижды одержали победу: в первом, третьем и четвертом квартале 2020 года, завоевав в итоге лидерскую позицию, — рассказал генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Он также выразил благодарность коллективу Пулково за проявленный профессионализм, а пассажирам — за столь высокую оценку качества работы аэропорта.

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