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Популярного блогера обокрали на 180 тысяч рублей в TikTok-хаусе в Москве
Фото: VK/volllik

Популярного блогера обокрали на 180 тысяч рублей в TikTok-хаусе в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Бачурино Карта всех событий

Популярный блогер Кирилл Вольвачев заявил в полицию о краже 180 тысяч рублей из TikTok-хауса в Новой Москве.

Дом, в котором живут блогеры, находится в деревне Бачурино в Новой Москве. По словам Вольвачева, он хранил свои деньги в тумбочке одной из комнат. Блогер уточнил, что его соседи знали, где хранятся его сбережения. По данным «Вечерней Москвы», сначала молодой человек попытался разобраться с проблемой внутри коллектива, однако спустя время у него украли еще 15 тысяч рублей.

После инцидента блогер написал заявление в полицию, а один из знакомых молодого человека стремительно собрал вещи и покинул дом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала источник в экстренных службах. Украденная сумма составила 180 тысяч рублей.

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