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Задержан подозреваемый в создании нарколаборатории в Подмосковье
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Задержан подозреваемый в создании нарколаборатории в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в создании нарколаборатории в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

По данным следствия, мужчина самостоятельно изготавливал оптовые партии синтетических наркотиков, которые затем продавал. Производством наркотических веществ он занимался в доме одной из деревень Московской области.

Во время обысков полиция изъяла из лаборатории оборудование для фасовки наркотиков, а также химические реакторы, контейнеры с ингредиентами и другие улики. Предполагается, что в месяц мужчина мог производить 30 килограммов синтетических наркотиков, или 150 тысяч разовых доз. Всего из дома изъяли 22 килограмма синтетического наркотика. Еще шесть килограммов изъяли из тайника, через который мелкооптовую партию планировалось сбыть.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта наркотиков. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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