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Скоростной поезд сняли с эксплуатации из-за упрямой кошки на крыше в Лондоне
Фото: Денис Кондратьев / «Вечерняя Москва»

Скоростной поезд сняли с эксплуатации из-за упрямой кошки на крыше в Лондоне

Анастасия Колоскова

В мире

В Лондоне скоростной поезд сняли с эксплуатации из-за кошки, которая забралась на его крышу и не пожелала слезть, несмотря на усилия сотрудников железной дороги. О забавном инциденте сообщила газета Guardian.

Вечером во вторник, 2 марта, на железнодорожной станции Юстон в центре Лондона за полчаса до отправления скоростного поездав Манчестер сотрудники станции заметили на его крыше кошку, которая сидела в опасной близости от контактного провода под высоким напряжением. Животное не захотело покидать насиженное место.

В итоге состав сняли с эксплуатации, пересадив пассажиров в дополнительный поезд. Из-за этого он отправился с небольшой задержкой.

Упрямая кошка покинула крышу только спустя два с половиной часа. При этом животное, по словам сотрудников, выглядело спокойным.

— Нам обычно приходится иметь дело с птицами на станции, но за всю свою работу здесь это первая кошка, — цитирует менеджера станции Guardian.

Он добавил, что сотрудники железной дороги были раду тому факту, что животное осталось целым и невредимым.

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Лондонзадержка в движении поездовкошки
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