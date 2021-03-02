Москвич спустился с платформы и ушел в тоннель на станции метро «Библиотека имени Ленина»
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Мужчина спустился с платформы и ушел в тоннель на станции столичного метро «Библиотека имени Ленина». Об этом во вторник, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина, а также проводят проверку по факту происшествия.
Стало известно, что здоровью мужчины ничего не угрожает.
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