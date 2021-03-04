Жительница Шотландии нашла скаутское послание в бутылке возрастом более 20 лет

Кадр из фильма «Послание в бутылке», 1999

Необычная находка попалась жительнице шотландской деревни Галбервик Меган Кеппл во время прогулки по побережью, которую она совершала вместе с подругой. Она заметила бутылку с посланием. Как позже выяснилось, в 2000 году такой «привет будущему» отправила группа скаутов с Фарерских островов, входящих в Королевство Дания, сообщил «Мир 24».

Обнаружив бутылку, Меган Кеппл обратилась за помощью к пользователям социальной сети Facebook, так как сама не смогла разобрать то, что написано в письме. В итоге ей рассказали, что послание «отправилось в плавание» примерно 17 января 2000 года. Его написали на фарерском языке. Сделала это группа скаутов из города Клаксвуйк. Подписано письмо именем Финн Йоханнесен.

Тогда шотландка попыталась отыскать отправителей в соцсети, где нашла группу скаутов и сообщила им о находке. Ей ответили, что Финн Йоханнесен в городе уже не живет, однако его контактами с ней постараются поделиться.

Источник: «Мир 24».

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