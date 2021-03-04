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Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Краснопахорском поселении
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Краснопахорском поселении

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Подосинки Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в деревне Подосинки Краснопахорского поселения. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание контейнера с коробками. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в четверг, 4 марта. В металлическом контейнере загорелись коробки, в которых хранилась керамическая плитка. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Пожарные ликвидировали огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

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