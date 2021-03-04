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Супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру
Фото: PA

Супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру

Елизавета Борисова

В мире

Из-за недомоганий супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован в больницу святого Варфоломея 16 февраля. В среду, 3 марта, перенес кардиологическую процедуру. Муж королевы еще несколько дней будет находиться в госпитале под пристальным наблюдением врачей, сообщает ТАСС.

— Вчера (3 марта — прим. «ВМ») герцог Эдинбургский перенес оказавшуюся успешной процедуру в связи с существующим у него заболеванием сердца в больнице святого Варфоломея. Его Королевское Высочество будет оставаться в больнице еще несколько дней для лечения, отдыха и восстановления сил, — рассказали в пресс-службе Букингемского дворца.

Подробности проведения процедуры не уточняются, поскольку это противоречит правилам распространения информации о состоянии членов королевской семьи. Несмотря на это, в Сети появились версии о проведении герцогу операционных процедур, диагностическом исследовании инвазивного или неинвазивного характера и введение тонкого катетера в сосуды сердца. Ранее также сообщалось, что Филипп лечится от обнаруженной у него инфекции.

По данным королевской семьи, состояние герцога постепенно нормализуется.

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