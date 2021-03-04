Москвичам рассказали, где можно посмотреть местоположение камер на дорогах

Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Жителям столицы объяснили, где можно посмотреть местоположение камеры фото- и видеофиксации на дорогах. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что это можно сделать на едином транспортном портале, на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД), а также в приложении «Яндекс.Навигатор».

Ранее в ведомстве назвали запрещенные места, где часто останавливались столичные водители в 2020 году.

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