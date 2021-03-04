Группа HammAli & Navai объявила о своем распаде

Группа HammAli & Navai/ Фото: Instagram

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai объявил о завершении карьеры.

— Да, это правда. Мы распадаемся. Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга, — заявили участники коллектива в интервью для Popcake.

Музыканты также сообщили, что планируют выпустить последний альбом и провести заключительный совместный тур.

Дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова просуществовал пять лет. Они стали авторами таких хитов, как «Пустите меня на танцпол», «Девочка-война», «Прятки».

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