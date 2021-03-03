Вернись и пой: уличные артисты снова начнут выступать на московских площадках

Саксофонист Эдгар Погосов в этом году стал участником проекта одним из первых / Фото: Предоставлено пресс-службой Моспродюсера

Проект «Уличный артист» после годового перерыва возобновляет свою работу. Музыканты, танцоры, художники, актеры и мимы вновь будут радовать прохожих своим творчеством.

Для выступлений уличных артистов город предоставляет 40 площадок. Они расположены в том числе на улицах Арбат, Кузнецкий Мост, Триумфальной площади, в сквере на Цветном бульваре и в парке «Зарядье». Чтобы легально стать «уличным артистом», нужно зайти на страницу проекта на портале mos.ru, выбрать и забронировать одну из площадок.

— Открытая система онлайн-бронирования предоставляет равные возможности для выступлений на улицах столицы всем творческим жителям и гостям города, — рассказали в Московском продюсерском центре, который курирует этот проект.

Никаких прослушиваний или конкурсных отборов артисты не проходят. Не нужно платить за аренду площадки. Это отличный шанс для начинающих музыкантов или актеров продемонстрировать свои таланты публике. Впрочем, этой возможностью нередко пользуются и состоявшиеся звезды шоу-бизнеса. На уличных площадках проекта выступали, например, Диана Арбенина, Лена Катина, рэпер Макс Гирко и даже южнокорейская музыкальная группа Ateez.

— Уже несколько лет выступления в рамках проекта «Уличный артист» создают праздничное настроение жителям и гостям столицы. За это время они стали ярким творческим явлением в жизни города, — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский. — К сожалению, пандемия заставила временно ограничить многие активности. Но теперь, когда ситуация постепенно выправляется, выступления уличных артистов станут одной из примет возвращения города к нормальной жизни.

Прежде чем забронировать площадку, нужно принять во внимание, что в некоторых местах есть ограничения по количеству артистов, а также есть «бесшумные» адреса.

— На таких площадках запрещено любое звуковое сопровождение, в том числе громкое декламирование стихов или прозы, — пояснили в Моспродюсере.

Одна из таких площадок находится, например, на Никольской улице. Конечно, такой вариант не подойдет музыкантам или танцорам, но вполне может привлечь внимание мимов или художников. Подробнее о правилах можно узнать на сайте mosproducer.ru.

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