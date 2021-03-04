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Специалисты РУСАДА взяли более 700 допинг-проб у российских спортсменов в феврале
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Специалисты РУСАДА взяли более 700 допинг-проб у российских спортсменов в феврале

Кирилл Николаев

Спорт

В феврале специалисты Российского антидопингового агентства (РУСАДА) взяли более 700 допинг-проб у российских спортсменов. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Отмечается, что всего было собрано 705 проб. Кроме того, в феврале поступило три запроса на терапевтическое использование. Нарушений антидопинговых правил не было выявлено.

Также сотрудники РУСАДА зафиксировали восемь нарушений правил доступности спортсменов для тестирования, сообщает агентство городских новостей «Москва».

СПРАВКА «ВМ»

«Терапевтическое использование» — термин, использующийся антидопинговыми организациями для обозначения медицинских препаратов, которые находятся в запрещенном списке, но прописаны спортсмену для лечения болезни.

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СпортдопингРУСАДА
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