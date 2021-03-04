Дептранс предупредил москвичей о росте числа поездок перед 8 Марта

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Перед праздничными выходными в столице по традиции увеличивается количество поездок по городу. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что за неделю количество личных автомобилей в столице выросло на шесть процентов (плюс 180 тысяч машин). Перед праздничными выходными затруднения возможны у цветочных рынков и торговых центров, а именно возле Комсомольской площади, площади Киевского вокзала, Даниловского рынка, Рижского рынка и Измайловского совхоза.

В ближайшие выходные Дептранс посоветовал пользоваться общественным транспортом.

Читайте также: Москвичам рассказали, где можно посмотреть местоположение камер на дорогах