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Неизвестный выстрелил в таксиста из газового пистолета на западе Москвы
Фото: exp.mos.ru

Неизвестный выстрелил в таксиста из газового пистолета на западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Крылатская улица, 15 Карта всех событий

В таксиста выстрелили из газового пистолета на западе Москвы. По данным «ВМ», инцидент произошел во вторник, 2 марта.

Таксист выехал на вызов по адресу улица Крылатская, дом 15. После прибытия на место к водителю подошел охранник, который стал узнавать у него цель приезда. В момент разговора мимо машины проходили двое мужчин. Один из них вклинился в разговор, после чего достал газовый пистолет, выстрелил таксисту в лицо и скрылся.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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