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Маша Малиновская сравнила небогатых мужчин с некрасивыми женщинами
Фото: instagram.com/malinovskaya_tv

Маша Малиновская сравнила небогатых мужчин с некрасивыми женщинами

Ксения Монахова

Звезды

Известная российская телеведущая и модель Мария Малиновская заявила, что не стала бы вступать в отношения с небогатым и неамбициозным мужчиной. Свое высказывание она пояснила в Instagram-аккаунте.

По мнению теледивы, уважающая себя девушка не будет начинать такие отношения. Малиновская сравнила это с тем, как мужчины не хотят встречаться с некрасивыми женщинами. Она уверена, что у так называемого сильного пола имеется некий двойной стандарт. Им обидно, когда их финансовая несостоятельность препятствует отношениям с дамами. Однако сами мужчины не горят желанием встречаться с непривлекательными женщинами.

— Почему мужчин не спрашивают, встречались бы они с некрасивой девушкой? Почему нет мужских журналов с фотографиями некрасивых, но очень хороших женщин? Не кажутся ли вам претензии мужчин, обвиняющих женщин в меркантильности, лицемерием? — написала Малиновская.

Затронутая тема взбудоражила подписчиков. Многие разделили мнение теледивы.

«Меня постоянно уличают в «меркантильности». Ребята, я-то ведь зарабатываю! Вы почему со мной? Потому что вбухиваю деньги в себя!»; «Слишком большое значение мужчины придают своей персоне. Хотя без женщины многие никто. Не они ли бросают старых женщин?»; «Если мужик начинает оперу о том, что его исключительно за душу любить надо, так все очень просто— он жадный, вот и все!» — считают фолловеры Малиновской.

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