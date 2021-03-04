Сын Алибасова рассказал о том, почему Федосеева-Шукшина не стала разводиться

Бари Алибасов-младший / Фото: Предоставлено PR-директором Бари Алибасова Вадимом Горжанкиным

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасов — младший рассказал, почему актриса Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться с его отцом.

Он отметил, что ничего сделать с разводом не смогли, так как адвокаты просто аннулировали иск.

— Но пришла слезливая Лида и попросила сделать так, чтобы ее репутация и наследие Шукшина не были затронуты, — рассказал Алибасов-младший.

Он считает, что вся семья Шукшиных придерживается того направления, которое позволит максимально долго оставаться в браке с Алибасовым-старшим.

— Поэтому все, что сейчас делают Шукшины под видом того, что любят, хотят видеть, — это пытаются потянуть время для того, чтобы вероятность того, что папа умрет в браке с Лидой, сохранилась. Папе это категорически неинтересно, — цитирует Алибасова младшего 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина отменила развод с Алибасовым-старшим. Известно, что она решила отказаться от поданного иска.

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