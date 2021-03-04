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Лидия Федосеева-Шукшина отменила развод с Бари Алибасовым
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Лидия Федосеева-Шукшина отменила развод с Бари Алибасовым

Анастасия Чанцева

Звезды

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, что отношения актрисы с продюсером Бари Алибасовым нестабильные — пара то сходится, то подает на развод.

— Действительно, Лидией Николаевной было принято решение об отмене развода путем подачи соответствующего документа — отказа от иска. Это означает, что брак между Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен. Все заявления, якобы сделанные продюсером, где он умоляет жену «не препятствовать расторжению брака», мы считаем манипуляцией. Нам до сих пор неизвестно, где именно находится Бари Каримович, в каком состоянии, получает ли он необходимое лечение или нет, — рассказала в интервью изданию «СтарХит» Юлия Вербицкая-Линник.

Она добавила, что за Алибасовым сейчас присматривает его сын, а супруге ничего не говорят о его состоянии.

Ранее Бари Алибасов попросил свою супругу о расторжении брака. Он снял видео, в котором обратился к Федосеевой-Шукшиной с просьбой не мешать с оформлением развода.

На днях стало известно, что 24 декабря 2020 года суд официально расторг звездный брак.

Читайте также: Звездный адвокат оценил шансы развода Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Бари АлибасовразводЛидия Федосеева-Шукшина
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