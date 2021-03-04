Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт рассказала, как защитить перчатки от антисептиков
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказала, как защитить перчатки от антисептиков

Елена Фролова

Общество

Нельзя дезинфицировать кожаные или замшевые перчатки антисептиками. Однако если это все же пришлось сделать, то лучше протереть их влажной мягкой тряпкой или обработать средством по уходу за кожаными изделиями. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала руководитель отдела конструирования и технологии кожгалантерейных изделий Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности Марина Кузнецова.

— Многие антисептические средства содержат спирт, а он является растворителем. Он сушит кожу, отрицательно влияет как на покрытие, так и на окрас перчаток. Если вы в процессе носки использовали антисептик, то дома изделие нужно протереть влажной мягкой тряпкой, тампоном или губкой, дать высохнуть и затем воспользоваться любым средством по уходу за кожаными изделиями. Это могут быть кремы, шампуни, гели, влажные салфетки, — отметила Марина Кузнецова.

По ее словам, после этого нужно пройтись резиновой щеткой по изделию, чтобы расправить ворс. Она также отметила, что перчатки требуют постоянного ухода. Например, кожаным «варежкам» подойдет влажная чистка, а замшевым — сухая.

Читайте также: В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки на фоне пандемии

антисептикперчаткисоветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Все мнения
О проекте