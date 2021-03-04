Эксперт рассказала, как защитить перчатки от антисептиков

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Нельзя дезинфицировать кожаные или замшевые перчатки антисептиками. Однако если это все же пришлось сделать, то лучше протереть их влажной мягкой тряпкой или обработать средством по уходу за кожаными изделиями. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала руководитель отдела конструирования и технологии кожгалантерейных изделий Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности Марина Кузнецова.

— Многие антисептические средства содержат спирт, а он является растворителем. Он сушит кожу, отрицательно влияет как на покрытие, так и на окрас перчаток. Если вы в процессе носки использовали антисептик, то дома изделие нужно протереть влажной мягкой тряпкой, тампоном или губкой, дать высохнуть и затем воспользоваться любым средством по уходу за кожаными изделиями. Это могут быть кремы, шампуни, гели, влажные салфетки, — отметила Марина Кузнецова.

По ее словам, после этого нужно пройтись резиновой щеткой по изделию, чтобы расправить ворс. Она также отметила, что перчатки требуют постоянного ухода. Например, кожаным «варежкам» подойдет влажная чистка, а замшевым — сухая.

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