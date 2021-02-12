В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки на фоне пандемии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

У Всемирной организации здравоохранения нет рекомендаций по использованию перчаток в общественных местах в целях профилактики коронавируса. Применение этих средств может не только нести пользу, но и создавать проблемы, считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она напомнила, что в целях защиты от ковида эксперты советуют мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком. Ношение перчаток нельзя назвать однозначной рекомендацией, поскольку здесь все зависит от того, как отдельно взятый человек ими пользуется, говорит Вуйнович.

— Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты, — приводит РБК ее слова.

Напомним, в Москве с 12 мая 2020 года и по сей день действует обязательный перчаточно-масочный режим в транспорте и общественных местах. Перчатки должны быть из нитрила, ткани или хлопка. Одноразовые перчатки нельзя носить более двух часов, тканевые можно использовать весь день. Перчатки из нитрила предлагается выбрасывать, тканевые — стирать.

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