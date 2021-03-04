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Ребенок получил травмы в результате падения с эскалатора в ТЦ на юге Москвы
Фото: «Вечерняя Москва»

Ребенок получил травмы в результате падения с эскалатора в ТЦ на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Кировоградская улица Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку в связи с падением четырехлетнего мальчика с эскалатора в торговом центре в Москве. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Кировоградской. Малыш зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, не удержался и упал. Мальчика с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

Видео: Прокуратура города Москвы

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

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