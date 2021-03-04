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Эксперт рассказала, что выгоднее — покупать или арендовать жилье
Фото: freepik.com

Эксперт рассказала, что выгоднее — покупать или арендовать жилье

Елена Фролова

Экономика

Стоит ли ожидать увеличения цен на квартиры, сдающиеся в аренду в России, прокомментировала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Об этом сообщил Nation News.

— Многие люди, которые уехали из столицы на время пандемии, так и не вернулись. Так, граждане, которые имеют возможность работать удаленно, не собираются возвращаться. Поэтому нет особенных причин для оптимизма на рынке аренды. Человек стремится экономить, доходы падают, — отметила Ирина Радченко.

По ее словам, рынок аренды жилья восстановится, когда экономика страны придет в норму после последствий пандемии коронавирусной инфекции. Только тогда, когда исчезнет страх перед COVID-19, люди начнут возвращаться в столицу и Санкт-Петербург из своих родных городов.

— Существует еще один важный фактор — ипотечные ставки упали, но стоимость квадратного метра выросла, — добавила эксперт.

Она пояснила, что в данный момент экономически невыгодно приобретать жилье, а арендовать квартиру, наоборот, лучше, чем покупать квартиру или дом.

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