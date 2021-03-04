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Москвич пытался убить родственницу на севере Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвич пытался убить родственницу на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Белозерская улица Карта всех событий

В квартире на севере столицы мужчина пытался убить родственницу.Так, в ходе ссоры злоумышленник угрожал женщине убийством, после чего бросил в ее сторону предмет кухонной бытовой техники.

Инцидент произошелна улице Белоозерской. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В результате проверки задержали 37-летнего мужчину. Уголовное дело возбудили по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»).

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