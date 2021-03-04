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Шакила О'Нила госпитализировали после матча с рестлерами
Фото: instagram/shaq

Шакила О'Нила госпитализировали после матча с рестлерами

Ксения Монахова

Спорт

Экс-баскетболист Шакил О'Нил был погружен в машину скорой помощи после участия в рестлинге. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что знаменитый спортсмен принял участие в шоу All Elite Wrestling. В рамках матча соперник набросился на стоявшего у канатов О'Нила. Они оба выпали с ринга и упали на стол, сломав его.

После завершения шоу 48-летнего экс-баскетболиста погрузили в автомобиль скорой помощи. На данный момент информации о состоянии О'Нила нет. Уточняется, что это был дебют спортсмена в промоушене, однако ранее он уже принимал участие в шоу в качестве гостя. А первый полноценный матч Шакила в роли рестлера состоялся в 2016 году.

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Спортбаскетболбригада скорой помощи
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