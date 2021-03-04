Кафе-бар в Коммунарке закрыли за нарушение антиковидных правил

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

В поселке Коммунарка был опечатан кафе-бар «Хмель и солод», нарушивший меры профилактики COVID-19. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора в четверг, 4 марта.

Проверка ведомства выявила отсутствие перчаток у работников заведения, маски они носили на подбородке, а у посетителей не измеряли температуру. Сотрудники также не сумели предоставить проверяющим результаты тестов на наличие новой коронавирусной инфекции.

В результате проверки в отношении собственника кафе-бара был составлен протокол об административном правонарушении, само заведение в досудебном порядке опечатано, передает агентство городских новостей «Москва».

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