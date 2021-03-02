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Столичный детский спортивный центр опечатали за несоблюдение мер против COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Столичный детский спортивный центр опечатали за несоблюдение мер против COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье
Россия, Москва, улица Римского-Корсакова, 11к8 Карта всех событий

Роспотребнадзор опечатал детский спортивный центр «Джунгли» на северо-востоке столицы за несоблюдение мер против коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Детский спортивный центр находится по адресу улица Римского-Корсакова, дом 11, корпус 8. При проверке выяснилось, что групповые занятия с детьми в возрасте от 1,5 до 11 лет проходили с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. В центре отсутствовал пятидневный запас средств индивидуальной защиты для сотрудников. Персонал находился на рабочих местах без масок и перчаток.

Более того, в детском спортивном центре не была представлена информация о проведении оценки эффективности работы и дезинфекции системы вентиляции.

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