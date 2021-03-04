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Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу, обвиняемой в смерти пациента
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу, обвиняемой в смерти пациента

Юлия Ямпольская

Происшествия

Московский городской суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую обвиняли в смерти пациента. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Видео: Мосгорсуд

Напомним, в 2013 году Мисюрина взяла у пациента с набором тяжелых заболеваний кусочек костного мозга на биопсию. После он обращался к другим врачам и не пережил простого удаления аппендицита. Медики из частной клиники обвинили женщину в смерти мужчины. В 2018 году врачу дали два года колонии строгого режима.

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