Первый автобус КАМАЗ протестируют в Москве в ближайшие две недели

Фото: Вечерняя Москва

В течение ближайших двух недель в Москве будут тестировать первый автобус КАМАЗ особо большой вместимости. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в новом транспортном средстве имеется 44 места для сидения. Автобус сможет перевозить до 162 пассажиров. Его длина составляет 18 метров.

По данным Дептранса, на основе этой модели КАМАЗа разработают электробус особо большой вместимости. Пока же Мосгортранс получает автобусы с двигателями экологического класса «Евро 5». В настоящее время они имеются у 79 процентов автобусного парка.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

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