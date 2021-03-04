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Российский истребитель Су-34 назвали угрозой для Запада
Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-34 назвали угрозой для Запада

Елена Фролова

Армия

Военный аналитик Калеб Ларсон из США опубликовал материал, в котором рассказал о российском истребителе Су-34. По его мнению, этот самолет представляет угрозу для стран Запада благодаря своим характеристикам. Об этом сообщил портал New Inform.

Эксперт отметил, что Су-34, по его мнению, является одним из самых мощных российских всепогодных реактивных истребителей, способных наносить как наземные, так и воздушные удары. Его можно использовать для защиты интересов России в Арктике.

Истребитель данной модели представляет собой двухмоторный всепогодный бомбардировщик-штурмовик. Основное его предназначение — поражение морских и наземных целей. Су-34 заменяет собой своего предшественника — ударный истребитель стреловидного крыла Су-24, а также бомбардировщик Ту-22.

Уточняется, что благодаря большим размерам и задней хвостовой балке с дополнительным запасом топлива военный самолет может совершать полеты на значительные расстояния. Он также отличается своей маневренностью. Даже несмотря на то что Су-34 не имеет каких-либо скрытых характеристик, он является способной платформой. По мнению эксперта, в ближайшее время этот истребитель точно не уйдет с поля зрения военных.

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РоссияСШАистребитель
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