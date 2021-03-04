Злоумышленник напал на своего родственника с ножом на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марьина Роща Карта всех событий
Мужчину пытался убить родственник, угрожая ножом. Так, находясь на кухне, он взял в руку нож, после чего замахнулся на сожителя и начал угрожать убийством.
Инцидент произошел в районе Марьина Роща. В результате розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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