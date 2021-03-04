Прокуратура проверит информацию о массовом отравлении собак в Подмосковье
Прокуратура проверяет сообщения о массовом отравлении бездомных собак в подмосковном Зарайске.
В СМИ распространилась новость о том, что несколько собак были отравлены в районе Красный Восток и на улице Привокзальной в городском округе Зарайск. Ведомство организовало проверку по данному факту. Проверкой займется Зарайская городская прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что в Зарайске были отравлены три бездомные собаки. Как утверждала местная жительница, животные были стерилизованы и чипированы. Позже в соцсетях появилась информация о еще нескольких подобных случаях. Всего за несколько дней в городе от отравления умерли десять бездомных собак и два домашних кота.
Читайте также: Ветеринар объяснил появление зеленых собак в Подмосковье