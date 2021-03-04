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Прокуратура проверит информацию о массовом отравлении собак в Подмосковье
Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Прокуратура проверит информацию о массовом отравлении собак в Подмосковье

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Московская область, Зарайск Карта всех событий

Прокуратура проверяет сообщения о массовом отравлении бездомных собак в подмосковном Зарайске.

В СМИ распространилась новость о том, что несколько собак были отравлены в районе Красный Восток и на улице Привокзальной в городском округе Зарайск. Ведомство организовало проверку по данному факту. Проверкой займется Зарайская городская прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в Зарайске были отравлены три бездомные собаки. Как утверждала местная жительница, животные были стерилизованы и чипированы. Позже в соцсетях появилась информация о еще нескольких подобных случаях. Всего за несколько дней в городе от отравления умерли десять бездомных собак и два домашних кота.

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Подмосковьеотравлениесобаки
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