Врач рассказал, какие «детские» прививки нужно делать взрослым

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Для большинства людей при слове «вакцинация» или «прививки» чаще всего возникает ассоциация с детством либо в качестве исключения с ежегодной вакцинацией от гриппа. Между тем считать, будто все необходимые прививки нам делают исключительно в детстве, — опасное заблуждение.

О том, почему это так, «Вечерняя Москва» попросила рассказать врача высшей категории, кандидата медицинских наук Елену Кац.

— Елена, существует ли разница между «взрослой» и «детской» вакцинацией и насколько она в принципе необходима тем, кто уже вышел из детского возраста?

— Если говорить о необходимости защитить свое здоровье от тех или иных инфекционных заболеваний, то говорить о том, что вакцинация важна только детям, неправильно. Прежде всего речь идет о формировании иммунитета против болезней, которые довольно опасны в любом возрасте. Надежный и научно доказанный способ сделать это — своевременная вакцинация. Так что даже в том случае, если кто-то пропустил положенную в детстве прививку, желательно восполнить этот «пробел».

Безусловно, в зависимости от возраста меняется и схема вакцинации, и перечень необходимых прививок. Некоторые из них обязательны для тех, кто работает в определенных отраслях, например, в пищевой промышленности или на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, в торговле и так далее. Есть обязательные прививки и в экстренных случаях либо по эпидемическим или иным показаниям: при укусе дикими животными, контакте с носителями различных инфекций, поездке в отдельные страны и регионы.

Кроме того, нужно знать, что отдельные заболевания, которые относительно легко переносятся в детстве, у взрослых людей протекают намного тяжелее. Например, те же ветряная оспа, корь, эпидемический паротит (свинка) и некоторые другие инфекции вполне способны вызвать серьезные осложнения у непривитого человека.

— А есть прививки, которые теряют актуальность с возрастом?

— Да, есть и такие. Например, вакцинация от вируса папилломы человека, который способен спровоцировать рак половых органов как у мужчин, так и у женщин, проводится в 12–13 лет, то есть до начала половой жизни. Считается, что такая вакцинация эффективна в качестве предотвращения первичного заражения, а не тогда, когда человек уже мог контактировать с вирусом. Или, скажем, прививка от краснухи в зрелом возрасте уже не особо актуальна: основная опасность этого заболевания — осложнения в развитии плода у женщин во время беременности, поэтому прививка целесообразна до вступления в репродуктивный возраст.

— Какие конкретно прививки обязательны для взрослых и куда можно обратиться для вакцинации?

— Все необходимые важные прививки приведены в Национальном календаре профилактических прививок. Есть прививки обязательные, а есть те, что делаются по показаниям. Например, вакцинация от гепатита A после контакта с инфицированным человеком или перед поездкой в определенные страны.

Кроме того, следует задуматься над тем, чтобы сделать прививки от кори, краснухи и паротита, от гепатита B (схему вакцинации и ее необходимость врач определяет индивидуально), а также от коклюша беременным женщинами, если они ранее не прививались и не переболели – в данном случае инфекция опасна не столько маме, сколько новорождённому.

Уже упоминавшаяся прививка от туберкулеза, которую в обычном режиме делают только детям, взрослым может быть показана при высоком риске контакта с больными людьми.

Но мы все знаем, что взрослые не всегда ответственно относятся к своей вакцинации. Поэтому самым правильным при принятии решения о вакцинации будет предварительно проконсультироваться с врачом. Они обладают всей необходимой информацией и помогут принять нужное решение, а также подскажут, где можно пройти вакцинацию – в поликлинике или в специализированных медицинских организациях. При этом необходимо помнить, что бесплатно – по полису ОМС – делаются прививки, входящие в Национальный либо Региональный календарь, либо по эпидемическим показаниям (в случае вспышки заболевания – к примеру, как это сейчас происходит при вакцинации от коронавирусной инфекции).

— Почему некоторые прививки не дают пожизненного иммунитета?

– Причин тут много. Это и особенности той или иной вакцины, и постепенное снижение иммунитета с возрастом либо под влиянием внешних факторов, и специфика конкретного заболевания. Все такие ситуации известны и учтены при формировании Национального календаря профилактических прививок. Например, прививка от столбняка и дифтерии пожизненного иммунитета не формирует, поэтому ее надо повторять через каждые 10 лет. Прививка от гепатита В также действует в течение 5-7 лет.

Но специально запоминать все эти интервалы и даты не стоит. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к своему врачу в поликлинике.

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