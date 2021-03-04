Заведующая отделением переливания крови ГКБ № 52 рассказала об инактивации плазмы

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Применение методов инактивации антиковидной плазмы решает проблему обеспечения безопасности переливания, в частности, в условиях невозможности выполнения сроков карантинного хранения плазмы. Об этом в четверг, 4 марта, рассказала заведующая отделением переливания крови Городской клинической больницы № 52 Оксана Карпова.

По ее словам, карантинизация является хранением плазмы на протяжении не менее 120 суток с момента заготовки. Так, плазма проходит карантин, если донор второй раз пришел в службу крови и подтвердил отсутствие у себя инфекций.

Кроме того, инактивация патогенов помогает устранить известные, а также снова возникающие опасные бактерии и вирусы.

— Инактивацию плазмы проводят разными методами. Но суть каждого метода состоит в том, чтобы инактивировать, то есть уничтожить любой патоген путем такого воздействия на его структуру, чтобы этот патоген не смог «жить и воспроизводить самого себя» в организме человека при переливании компонента крови, — поделилась врач.

Она также добавила, что плазма, прошедшая обработку методом инактивации, обладает меньшей аллергенностью и реактогенностью. Так, пациент переносит трансфузию легче, без побочных реакций в виде повышения температуры, аллергических реакций и других негативных последствий.

Переливание плазмы как один из наиболее эффективных методов лечения коронавирусной инфекции начали применять в столичных больницах в апреле 2020 года, напомнила специалист.

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