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Москвичи продолжают становиться донором плазмы
Медицинская сестра НИИ им. Склифосовского Рисалат Гаджиева производит забор плазмы крови с антителами у Елены Трофимовой / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москвичи продолжают становиться донором плазмы

Дженни Самойлова

Общество

Москвичи, переболевшие коронавирусной инфекцией, продолжают пополнять ряды доноров плазмы. 28 февраля «Вчереней Москве» свою историю болезни и донорства рассказала москвичка Рисалат Гаджиева.

Рисалат Гаджиева работает медицинской операционной сестрой в отделении трансфузиологии НИИ имени Склифосовского. Она рассказала, что в том, что однажды окажется на месте донора с антителами в крови, не сомневалась.

— Так и случилось. Заболела я 30 декабря, — вспоминает Рисалат Гаджиева. — Резко ухудшилось самочувствие, появились головная боль, озноб, поднялась температура. Сразу же прошла тест на коронавирус, на следующий день получила результат, и он был положительным. Лечилась дома. Помимо лекарств, выписанных врачом, принимала витамины и пила много воды.

Уже через четыре дня девушка почувствовала улучшение самочувствия, а еще через пару дней состояние полностью нормализовалось.

— Многие мои знакомые, родственники переболели коронавирусной инфекцией, и некоторые перенесли болезнь тяжело, — отмечает Гаджиева. — Поэтому, когда выздоровела и после болезни прошло пять недель, я записалась на сдачу плазмы.

К слову, девушка уже два года является донором крови на постоянной основе.

— Впервые я попала в НИИ Склифосовского, когда пришла сдавать кровь, а чуть позже, в том же году, устроилась в донорское отделение на работу. И, конечно, плазму с антителами я сдавала в своем отделении.

Как отмечает Рисалат, многие ее знакомые, переболевшие коронавирусом, захотели стать донорами.

— И это радует, что люди не остаются в стороне и готовы помогать друг другу, — считает Рисалат Гаджиева.

КСТАТИ

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний.

За прием донор сдает порядка 650 миллилитров плазмы с антителами к коронавирусной инфекции, это количество плазмы поможет 2–3 людям, которые борются с болезнью.

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