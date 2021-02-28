Москвичи продолжают становиться донором плазмы
Москвичи, переболевшие коронавирусной инфекцией, продолжают пополнять ряды доноров плазмы. 28 февраля «Вчереней Москве» свою историю болезни и донорства рассказала москвичка Рисалат Гаджиева.
Рисалат Гаджиева работает медицинской операционной сестрой в отделении трансфузиологии НИИ имени Склифосовского. Она рассказала, что в том, что однажды окажется на месте донора с антителами в крови, не сомневалась.
— Так и случилось. Заболела я 30 декабря, — вспоминает Рисалат Гаджиева. — Резко ухудшилось самочувствие, появились головная боль, озноб, поднялась температура. Сразу же прошла тест на коронавирус, на следующий день получила результат, и он был положительным. Лечилась дома. Помимо лекарств, выписанных врачом, принимала витамины и пила много воды.
Уже через четыре дня девушка почувствовала улучшение самочувствия, а еще через пару дней состояние полностью нормализовалось.
— Многие мои знакомые, родственники переболели коронавирусной инфекцией, и некоторые перенесли болезнь тяжело, — отмечает Гаджиева. — Поэтому, когда выздоровела и после болезни прошло пять недель, я записалась на сдачу плазмы.
К слову, девушка уже два года является донором крови на постоянной основе.
— Впервые я попала в НИИ Склифосовского, когда пришла сдавать кровь, а чуть позже, в том же году, устроилась в донорское отделение на работу. И, конечно, плазму с антителами я сдавала в своем отделении.
Как отмечает Рисалат, многие ее знакомые, переболевшие коронавирусом, захотели стать донорами.
— И это радует, что люди не остаются в стороне и готовы помогать друг другу, — считает Рисалат Гаджиева.
КСТАТИ
Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний.
За прием донор сдает порядка 650 миллилитров плазмы с антителами к коронавирусной инфекции, это количество плазмы поможет 2–3 людям, которые борются с болезнью.
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