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Грузовик столкнулся с автомобилем в Гагаринском тоннеле на юго-западе Москвы
Фото: Pixabay / Andrew Khoroshavin

Грузовик столкнулся с автомобилем в Гагаринском тоннеле на юго-западе Москвы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось по внутренней стороне тоннеля.

— Перекрыто движение в сторону области, — говорится в сообщении.

Грузовик столкнулся с автомобилем в Гагаринском тоннеле на юго-западе МосквыФото: @DtOperativno

Ранее водитель такси спровоцировал ДТП, в результате которого почти на час было задержано движение трамваев.

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